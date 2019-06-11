Полиция задержала порядка 700 человек за участие в незаконных акциях в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня. Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

«В первый день было 500 задержанных во время митингов. В второй день около 200 человек были доставлены в полицию», — рассказал Ораз. По его словам, за два дня порядка 550 человек привлекли к административной ответственности.

Как отметили в МВД, в городах Нур-Султане и Алма-Ате активными сторонниками запрещенной судом экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана» 9 и 10 июня были организованы «незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов».

| 2019-06-11T08:30:47+00:00 11 июня 2019, 12:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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