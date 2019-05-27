Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе

Французские полицейские задержали подозреваемого во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, передает ТАСС.

«Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый», — написал он в своем Twitter. Кастанер поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия.

Как уточняет телеканал BFM со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа, подозреваемый был задержан в Лионе, ему 24 года.

В результате взрыва, произошедшего 24 мая, пострадали 13 человек.

| 2019-05-27T13:27:47+00:00 27 мая 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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