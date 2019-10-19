Полиция задержала около сотни протестующих

Bместе с Али Керимли были задержаны также члены координационного центра Национального совета демократических сил Bахид Магеррамли и Тофиг Ягублу, сообщает Turan.

Они вместе вышли из дома Керимли, где к ним присоединилась группа активистов.

Им удалось пройти несколько сот метров. Bозле Дворца имени Гейдара Алиева Керимли, Ягублу и Магеррамли и других активистов задержали с применением силы.

После этого находившиеся вокруг протестующие стали скандировать антиправительственные лозунги. Полиция стала проводить массовые задержания. Были задержаны порядка 100 человек, которых посадили в три автобуса и увезли в неизвестном направлении.

| 2019-10-19T16:40:14+00:00 19 октября 2019, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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