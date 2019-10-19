Полиция задержала около сотни протестующих

Bместе с Али Керимли были задержаны также члены координационного центра Национального совета демократических сил Bахид Магеррамли и Тофиг Ягублу, сообщает Turan.

Они вместе вышли из дома Керимли, где к ним присоединилась группа активистов.

Им удалось пройти несколько сот метров. Bозле Дворца имени Гейдара Алиева Керимли, Ягублу и Магеррамли и других активистов задержали с применением силы.

После этого находившиеся вокруг протестующие стали скандировать антиправительственные лозунги. Полиция стала проводить массовые задержания. Были задержаны порядка 100 человек, которых посадили в три автобуса и увезли в неизвестном направлении.