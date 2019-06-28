Полиция задержала Али Керимли

Председатель партии Народного фронта (ПНФА) Али Керимли задержан сегодня днем полицией, и увезен в Бинагадинское районное управление. Об этом сообщила Turan зампредседателя ПНФА Гезал Байрамлы.

По ее словам, Керимли забрали в 13:00, когда он выходил из штаб-квартиры партии «Мусават». Там он принял участие в «марафоне солидарности», проводимым с целью сбора средств для оплаты штрафов активистов за участие в протестных акциях

Керимли выступил на мероприятии и уже когда собирался уезжать, был задержан.

| 2019-06-28T14:49:12+00:00 28 июня 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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