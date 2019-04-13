Полиция задержала 23 человека в ходе акции «желтых жилетов» в Тулузе

Правоохранительные органы Франции задержали 23 человека в ходе акции «желтых жилетов» в Тулузе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Очередная, двадцать вторая акция движения «желтых жилетов» проходит в субботу в Париже и других французских городах. По данным на 14.00 по местному времени , по всей стране в акциях «желтых жилетов» участвовали 7,5 тысячи человек.
Как сообщается, правоохранительные органы задержали 23 участников протестов, в частности, за бросание предметов, причинение ущерба или ношение оружия. Кроме того, два человека получили ранения.