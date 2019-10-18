Полиция задержала 10 человек в ходе протеста в Барселоне

Сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 10 человек в ходе акции протеста в пятницу в центре Барселоны. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, задержания были произведены в районе управления полиции, где произошли столкновения между стражами порядка и манифестантами. Как передает издание, правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских.

Участники протеста уже начали жечь мусор и сооружать баррикады. Данная акция проходит в рамках всеобщей забастовки сторонников независимости Каталонии, которая стартовала в пятницу в регионе. Одновременно с этим в Барселоне прошла другая манифестация, собравшая 525 тыс. человек. В ходе этого митинга инцидентов зафиксировано не было.

Всего в ходе акций в Каталонии в течение дня пострадали 26 человек.