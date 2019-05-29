Полиция Японии будет работать в усиленном режиме после инцидента в Кавасаки

Полиция Японии будет в усиленном режиме патрулировать все места массовых скоплений детей и маршруты до образовательных учреждений. Соответствующее распоряжение в среду на экстренном заседании кабинета министров Японии отдал премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности детей», — приводит слова премьера агентство Kyodo. Отмечается, что в экстренном заседании также приняли участие руководители соответствующих правоохранительных ведомств.

Инцидент произошел во вторник рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

| 2019-05-29T07:04:46+00:00 29 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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