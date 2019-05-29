Полиция Японии будет работать в усиленном режиме после инцидента в Кавасаки

Полиция Японии будет в усиленном режиме патрулировать все места массовых скоплений детей и маршруты до образовательных учреждений. Соответствующее распоряжение в среду на экстренном заседании кабинета министров Японии отдал премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности детей», — приводит слова премьера агентство Kyodo. Отмечается, что в экстренном заседании также приняли участие руководители соответствующих правоохранительных ведомств.

Инцидент произошел во вторник рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.