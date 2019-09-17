Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

По данным полиции, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила своим коллегам, что «собирается застрелить 400 человек ради забавы» и продемонстрировала видео того, как стреляет из недавно приобретенного оружия. Позднее сотрудники полиции обнаружили в доме девушки автомат Калашникова и шесть магазинов, передает РИА Новости.