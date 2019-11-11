Полиция в Гонконге сообщила о задержании 266 участников уличных беспорядков

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга за минувшую неделю задержали 266 участников уличных беспорядков. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник старший суперинтендант полиции Джон Цзе.

«С прошлого понедельника полиция задержала в общей сложности 266 человек, включая 212 мужчин и 54 женщин в возрасте от 11 до 74 лет. Их обвиняют в незаконных собраниях, владении оружием и совершении актов вандализма», — уточнил он.

Комментируя события нынешнего дня, Джон Цзе отметил, что радикальные протестующие с утра возводили баррикады и блокировали дороги в 120 точках по всему Гонконгу. «Они совершали опасные выходки: кидали посторонние предметы на рельсы метро, устраивали поджоги, бросали бутылки с зажигательной смесью в вагонах подземки», — сказал офицер. Он назвал шокирующим инцидент, в ходе которого радикалы облили горючей жидкостью и подожгли прохожего, который подверг критике их действия. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Джон Цзе сообщил, что правоохранительные органы ведут расследования из-за двух случаев возможного превышения полицейскими своих полномочий. В одном из таких случаев офицер на мотоцикле в понедельник намеренно пытался наехать на убегающих демонстрантов, он временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.