Полиция в Гонконге приобрела автомобили с водометами

Полиция Гонконга на фоне антиправительственных протестов протестировала и держит в секретном месте три автомобиля, оснащенных водометами, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Осведомленные источники отказались сообщить, где припаркована данная спецтехника. Водометы используются для разгона толпы.
В Гонконге в воскресенье началась очередная массовая акция протеста. Организаторам акции разрешили провести только демонстрацию в парке Виктория, однако многотысячная толпа, несмотря на запрет полиции и проливной дождь, отправилась на несанкционированный марш. Протестующие оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Однако пока марш проходит мирно, столкновений с полицией не происходили.