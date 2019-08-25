Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Гонконгская полиция в воскресенье применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Об этом 25 августа сообщает TACC со ссылкой на местные телеканалы.

Противостояние возникло в районе Цуен Ван в материковой части специального административного района Китая. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута акции и стали устраивать беспорядки. Они блокировали улицы, строили баррикады, вооружались кирпичами. В ответ на противоправные действия полицейские применили слезоточивый газ.

Опасаясь актов вандализма, оператор метро MTR объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки Гонконга.

Полицейские использовали слезоточивый газ во второй раз за два дня. Накануне его применили против манифестантов в районе Kwun Tong.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить свой нос в дела Гонконга»(iz.ru)