Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщает газета South China Morning Post.
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в воскресенье вновь вышли на санкционированную акцию протеста, однако после часть из них вышла за пределы разрешенного маршрута, окружила здание одного из полицейских участков в районе.
Демонстранты бросали в сторону здания кирпичи и яйца, кроме того, по сообщению полиции, демонстранты, участвующие в несанкционированной акции, блокируют дороги и создают препятствия транспортному движению в городе, пишет ria.ru.
В ходе предыдущих протестов это здание также подвергалось атакам со стороны демонстрантов.