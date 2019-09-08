Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, собравшихся в воскресенье вечером на несанкционированную акцию протеста в оживленном торговом районе Козуэй-бэй. Как передает ТАСС, об этом сообщает местное телевидение.

Манифестанты попытались спровоцировать беспорядки, поджоги и акты вандализма. По соображениям безопасности оператор местного метро закрыл две станции в центре города — Central и Wan Chai.

Ранее днем сотни антиправительственных демонстрантов с американскими флагами в руках собрались перед зданием генконсульства США в центре города. Участники акции передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод в этой автономной территории.

| 2019-09-08T17:29:31+00:00 8 сентября 2019, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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