Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, собравшихся в воскресенье вечером на несанкционированную акцию протеста в оживленном торговом районе Козуэй-бэй. Как передает ТАСС, об этом сообщает местное телевидение.

Манифестанты попытались спровоцировать беспорядки, поджоги и акты вандализма. По соображениям безопасности оператор местного метро закрыл две станции в центре города — Central и Wan Chai.

Ранее днем сотни антиправительственных демонстрантов с американскими флагами в руках собрались перед зданием генконсульства США в центре города. Участники акции передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод в этой автономной территории.