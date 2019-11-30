Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
«Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир», — заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.
Полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.
Представитель полиции сообщил, что правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.(РИА Новости)
| 2019-11-30T10:19:40+00:00 30 ноября 2019, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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