Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
«Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир», — заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.
Полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.
Представитель полиции сообщил, что правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.(РИА Новости)