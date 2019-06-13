Полиция Турции проводит операции в 28 городах страны

Полиция Турции проводит операции в 28 городах страны против наркоторговцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках операций было конфисковано свыше 25 килограммов наркотических веществ, 15 единиц огнестрельного оружия.

Задержан 161 человек.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», — сказал министр.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний — 36, максимальный — 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет — 2,8 процента, от 45 до 64 лет — 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.