Полиция Сумгайыта объявила войну наркомании: сначала Вугар Сяда, теперь Ruzigar

Есть такая замечательная русская пословица, о которой в Азербайджане, к сожалению, некоторые блюстители закона забывают, или вообще не слышали.

Итак, русская пословица гласит: «Слышал звон, да не знает где он». Увы, многие из нас, не вникая в суть происходящего, предпочитаем делать скороспелые выводы, которые в большинстве случаев являются ошибочными. Однако это обстоятельство ничуть не мешает отдельным представителям социума продолжать наступать на грабли, тем более, что они бьют по лбу не ему, а ближнему своему, которого он не способен полюбить, как самого себя.

Но если на бытовом уровне принцип поверхностного, и зачастую ошибочного взгляда на суть вещей еще как-то можно понять, то руководство такой концепцией людьми, облеченными властью, пониманию не подлежит.

Как не подлежит пониманию арест азербайджанского репера Айдына Гусейнова, известного в социальных сетях под псевдонимом «Ruzigar». А причиной ареста репера стала его песня «Mal mal».

Рэпер был арестован Главным управлением полиции города Сумгайыт.

Как гласит официальная информация, из-за пропаганды наркомании в исполняемой рэпером песни к нему был применен административный арест сроком на 30 суток.

Эту информацию подтвердил продюсер исполнителя Орхан.

Я не буду банален, и не стану говорить прописные истины о том, что наркомания — путь в никуда. Слишком уж избито, пережевано, выплюнуто. Но я решил послушать эту песню азербайджанского репера, чтобы убедиться, действительно ли этот молодой человек, одним своим рэпом способен разрушить стройную конфигурацию системы взглядов законопослушной молодежи и свернуть их на пагубный путь? Честно говоря, я был разочарован.

Азербайджанский репер в своей песне рассказывает о быте обыкновенного наркомана, чья жизнь катится под откос. Рефреном звучит мысль о том, что наркоман, потеряв интерес к жизни, стал рабом этой зависимости. Исполнитель показывает (хоть и несколько простецки) во всей своей наготе безысходность людей, подверженных этой болезни.

В таком случае, о какой пропаганде наркомании может идти речь? Вопрос риторический.

Наши телеканалы демонстрируют зарубежные фильмы со сценами насилия, триллеры, и, наконец, просто кадры, где злоумышленники совершают нападения на банки, ювелирные магазины, торговые центры. И нередко под влиянием наркотических веществ. Да и отечественные сериалы сплошь и рядом изобилуют сценами перестрелок и грабежей.

По логике людей, причастных к аресту азербайджанского репера, зарубежные фильмы с демонстрацией насилия на отечественных телеканалах подлежат запрету. А отечественных авторов сценария с детективным сюжетом и вовсе следует упрятать за решетку, как минимум, на 30 суток.

Вдруг вспомнил, как в юные годы увлекался чтением детективов таких мастеров, как Артур Конан-Дойль, Агата Кристи, Джеймс Хедли Чейз, Рекс Стаут и др. К счастью, это все осталось в прошлом. Не исключено, что застав меня за чтением этих книг где-нибудь в метро или автобусе, бдительные стражи правопорядка назначили бы мне «заслуженный отдых» в размере 30 суток от изнурительного труда. А вдруг я перейму что-то из опыта литературных персонажей, на чью долю выпала преступная стезя? Ведь чужая душа-потемки, тем более, что обычно книги читают не вслух…