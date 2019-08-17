Полиция США спасла сотни диких животных из торгового центра

Более трёх сотен диких и экзотических животных были спасены полицией города Ромьюлус в штате Мичиган на северо-востоке США. Об этом 17 августа сообщается в в Facebook полиции города.

По поводу незаконного содержания животных в здании торгового центра в полицию города обратился один из граждан. Служащие отдела контроля за животными совместно с полицейскими произвели обыск в здании.

В результате обыска правоохранители обнаружили 300 ежей, шестерых кроликов, сетчатого питона весом около 90 кг, трёх игуан, двух кенгуру, павлина и песца. Полицейские назвали ситуацию третьей частью фильма «Джуманджи», где по сюжету животные захватили жилой дом, пишет regnum.ru.

В полиции отметили, что владение дикими и экзотическими животными на территории города признано незаконным. Звери изъяты и переданы в руки людей, которые могут должным образом о них позаботиться.

Кроме того, правоохранители сообщили, что ими был установлен возможный владелец зоопарка. Ему будут предъявлены обвинения в нарушении уголовного законодательства.

| 2019-08-17T15:48:42+00:00 17 августа 2019, 16:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss