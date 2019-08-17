Полиция США спасла сотни диких животных из торгового центра

Более трёх сотен диких и экзотических животных были спасены полицией города Ромьюлус в штате Мичиган на северо-востоке США. Об этом 17 августа сообщается в в Facebook полиции города.

По поводу незаконного содержания животных в здании торгового центра в полицию города обратился один из граждан. Служащие отдела контроля за животными совместно с полицейскими произвели обыск в здании.

В результате обыска правоохранители обнаружили 300 ежей, шестерых кроликов, сетчатого питона весом около 90 кг, трёх игуан, двух кенгуру, павлина и песца. Полицейские назвали ситуацию третьей частью фильма «Джуманджи», где по сюжету животные захватили жилой дом, пишет regnum.ru.

В полиции отметили, что владение дикими и экзотическими животными на территории города признано незаконным. Звери изъяты и переданы в руки людей, которые могут должным образом о них позаботиться.

Кроме того, правоохранители сообщили, что ими был установлен возможный владелец зоопарка. Ему будут предъявлены обвинения в нарушении уголовного законодательства.