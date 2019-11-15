Полиция Сербии задержала партию героина стоимостью €5 млн

Сербские правоохранительные органы в результате спецоперации задержали преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. Как сообщил в четверг глава МВД Небойша Стефанович, конфискована партия героина весом 77 кг, стоимость которой на черном рынке составляет €5 млн.

«Сотрудники полиции изъяли 77 кг самого чистого героина и схватили преступную группу из трех человек, которых подозревают в распространении запрещенных веществ на территории страны», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Отмечается, что наркотики поступали с территории Турции, а затем распространялись в Сербии.(ТАСС)