Полиция расследует взлом службы рассылки заявлений Скотланд-Ярда

Полиция расследует взлом службы электронной рассылки заявлений Скотланд-Ярда, сетевая инфраструктура самой полиции атакой не затронута, говорится в заявлении правоохранительной службы.
В ночь на субботу с адреса столичной полиции получателям стали приходить сообщения странного, а порой и нецензурного содержания. Сначала приходили тестовые сообщения и письма с набором слов, затем — тексты с непристойными выражениями. Представитель Скотланд-Ярда заявил РИА Новости, что почтовый ящик взломан, но проблема была на участке стороннего провайдера.
«Пресс-служба полиции пользуется для рассылки заявлений услугами провайдера MyNewsDesk… Мы все еще пытаемся установить, что именно произошло. Мы приносим извинения нашим подписчикам за те сообщения, которые они получили. На данном этапе мы считаем, что столкнулись с проблемой обеспечения безопасности нашего аккаунта у MyNewsDesk. Никакого взлома IT-инфраструктуры Скотланд-Ярда не было», — говорится в заявлении полиции.
| 2019-07-20T17:10:00+00:00 20 июля 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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