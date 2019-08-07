Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в магазине Walmart в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США. Об этом во вторник сообщил местный телеканал WBRZ.

По его данным, в районе, где, возможно, произошла стрельба, работает большое число полицейских, также был замечен вертолет.

По сообщению офиса шерифа, инцидент в настоящее время не рассматривается как активный. Органы правопорядка также проверяют другие магазины Walmart в районе.

Отмечается, что один человек был доставлен в больницу до прибытия полиции.(ТАСС)

| 2019-08-06T22:14:34+00:00 7 августа 2019, 04:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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