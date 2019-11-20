Полиция провела в Баку операцию по задержанию наркодилеров

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели очередную операцию по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операции на территории Насиминского района Баку были задержаны жители Евлахского района Мугабиль Мамедов и ранее судимый Рашад Шукюров. При обыске у М.Мамедова были найдены 47,542 граммов героина, 49,862 граммов метамфетамина, 52,324 граммов опиума и 19,236 граммов марихуаны, а при обыске Р.Шукюрова были обнаружены и изъяты 51,710 граммов опиума.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК Азербайджана, ведется следствие.

| 2019-11-20T15:34:25+00:00 20 ноября 2019, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss