Полиция продолжает рейды по пресечению продажи сигарет несовершеннолетним

В Баку продолжаются оперативные мероприятия полиции по пресечению продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД, очередной такой рейд был проведен сотрудниками Управления полиции Наримановского района.

В продаже табачной продукции несовершеннолетним были уличены продавец киоска на проспекте Гейдара Алиева, работники продуктового магазина на улице Даш карханасы Наримановского района. В их отношении были составлены протоколы по статье 455,2 (нарушение правил торговли алкоголем и табачной продукцией) Кодекса административных проступков и сделаны предупреждения