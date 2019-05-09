Полиция продолжает рейды по пресечению продажи сигарет несовершеннолетним

В Баку продолжаются оперативные мероприятия полиции по пресечению продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД, очередной такой рейд был проведен сотрудниками Управления полиции Наримановского района.

В продаже табачной продукции несовершеннолетним были уличены продавец киоска на проспекте Гейдара Алиева, работники продуктового магазина на улице Даш карханасы Наримановского района. В их отношении были составлены протоколы по статье 455,2 (нарушение правил торговли алкоголем и табачной продукцией) Кодекса административных проступков и сделаны предупреждения

| 2019-05-09T16:43:46+00:00 9 мая 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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