Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Первые столкновения между манифестантами и полицией произошли на бульваре Монпарнас, где множество представителей движения «желтых жилетов» собрались для участия в совместной демонстрации с профсоюзными движениями. Об этом сообщает в среду телеканал BFM.

Согласно кадрам трансляции, молодые люди в масках после продолжительных провокационных выкриков перешли к физическому противостоянию со стражами порядка, бросая в них бутылки и петарды. Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом. Также в районе ресторана «Ротонд» сотрудники полицейского спецназа (CRS) задержали несколько молодых людей, при этом обстановка по-прежнему остается весьма напряженной. Практически все собравшиеся выкрикивают неодобрительные фразы в адрес стражей порядка, а также журналистов государственных телеканалов. Столкновения происходят вдалеке от палаток профсоюзных организаций, которые готовятся пройти маршем в сторону площади Италии в 14:30 по местному времени (15:30 мск).

Согласно данным парижской префектуры, на текущий момент уже задержаны 88 человек, однако нет информации о том, включает ли эта цифра участников столкновений с полицией. В сообщении отмечается, что со вчерашнего вечера сотрудники правоохранительных органов осуществили около 3,7 тыс. проверок граждан в районах многочисленных манифестаций в Париже. У задержанных были обнаружены запрещенные предметы вроде противогазов, а также молотки, ножи, разводные ключи, баллончики с газом и емкости с горючей жидкостью.(ТАСС)