Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах

Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканского митинга и марша в Афинах, сообщает афинское агентство новостей АМНА.
Демонстранты выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. При этом на Крите уже есть военнослужащие армии США.
Столкновения с полицией произошли, когда митингующие стали забрасывать пакетами с красной краской памятник американскому президенту Трумэну. Стражи порядка попытались с помощью слезоточивого газа остановить вандализм, а митингующие вступили с ними в схватку.