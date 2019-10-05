Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах

Демонстранты выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. При этом на Крите уже есть военнослужащие армии США.