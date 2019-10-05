Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах

Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканского митинга и марша в Афинах, сообщает афинское агентство новостей АМНА.
Демонстранты выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. При этом на Крите уже есть военнослужащие армии США.
Столкновения с полицией произошли, когда митингующие стали забрасывать пакетами с красной краской памятник американскому президенту Трумэну. Стражи порядка попытались с помощью слезоточивого газа остановить вандализм, а митингующие вступили с ними в схватку.
| 2019-10-05T21:01:38+00:00 5 октября 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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