Полиция применила перцовый газ против протестующих возле аэропорта Гонконга

Полицейские применили перцовый газ против протестующих у здания аэропорта Гонконга, который временно приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы из-за проходящих на его территории антиправительственных акций. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Согласно его информации, стычки между сотрудниками полиции и демонстрантами начались после того, как протестующие заблокировали путь полицейской машине, которая сопровождала автомобиль скорой помощи, выезжавшей с прилегающей к аэропорту территории. Сотрудники правоохранительных органов использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить протестующих от автомобиля медиков. Демонстранты, отмечает агентство, также блокировали некоторые части аэропорта.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.(ТАСС)