Полиция Лондона задержала подозреваемую в терроризме

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали женщину, которую подозревают в подготовке терактов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По ее данным, 29-летняя подозреваемая «была арестована на юге Лондона примерно в 08:10 (10:10 мск)» и сейчас находится под стражей в полицейском участке. Полицейские проводят обыск в ее доме, который расположен на востоке британской столицы, добавили в пресс-службе.

В Скотленд-Ярде уточнили, что задержание этой женщины связано с ее деятельностью в Сирии.

Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве продолжает оставаться «серьезным». Выше него только «критический».

| 2019-07-31T14:58:20+00:00 31 июля 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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