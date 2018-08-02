Полиция изъяла два мусорных бака по делу об отравлении в Эймсбери

Британская полиция в четверг изъяла два мусорных бака в Солсбери для их исследования в химлаборатории в Портон-Дауне в рамках расследования инцидента в Эймсбери, говорится в сообщении полиции.

Как отмечает полиция, решение об изъятии мусорных баков у магазинов в Солсбери было принято после беседы с пострадавшим от отравляющего вещества в Эймсбери Чарли Роули.

При этом уровень опасности для населения остается низким, подчеркнули в полиции.