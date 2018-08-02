Полиция изъяла два мусорных бака по делу об отравлении в Эймсбери

Британская полиция в четверг изъяла два мусорных бака в Солсбери для их исследования в химлаборатории в Портон-Дауне в рамках расследования инцидента в Эймсбери, говорится в сообщении полиции.
Как отмечает полиция, решение об изъятии мусорных баков у магазинов в Солсбери было принято после беседы с пострадавшим от отравляющего вещества в Эймсбери Чарли Роули.
При этом уровень опасности для населения остается низким, подчеркнули в полиции.
В настоящее время полиция продолжает работу на нескольких объектах в Солсбери, включая парк, который посещали Дон Стерджес и Чарли Роули перед отравлением. В качестве мер безопасности для местного населения указанный парк тщательно обследуется.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву. Россия свою причастность категорически отрицает.