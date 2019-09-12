Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга 15 сентября

Гонконгская полиция не одобрила заявку оппозиционных сил на проведение крупного антиправительственного митинга на острове в воскресенье, 15 сентября. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщает радиостанция RTHK.

Организация «Гражданский фронт за права человека» намеревалась созвать масштабное шествие от района Козуэй-бэй до делового центра города. Решение о запрете мероприятия мотивировано соображениями общественной безопасности с учетом беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде.

Поясняя свое решение, правоохранительные органы отметили, что у них есть все основания опасаться, что радикальные группы сойдут с маршрута, начнут блокировать дороги, устраивать поджоги и акты вандализма. В то же время полиция будет готовиться к тому, что многие демонстранты выйдут на улицы, несмотря на запрет.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. В минувшие выходные они вновь учинили погромы на некоторых станциях метро.