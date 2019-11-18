Полиция Гонконга задержала за выходные более 150 участников беспорядков

Правоохранительные органы Гонконга за минувшие выходные задержали более 150 участников уличных беспорядков. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель полиции, старший суперинтендант Квок Ка-чуен.

«В выходные были задержаны 154 человека, включая 103 мужчин и 51 женщину в возрасте от 13 до 54 лет. Они обвиняются в незаконных собраниях, участии в массовых беспорядках, владении оружием, поджогах и вандализме», — отметил офицер. Он выразил озабоченность ситуацией в Политехническом университете, территория которого, по его словам, превратилась в «оружейную фабрику и пристанище для экстремистов».

За последние сутки забаррикадировавшиеся в кампусе радикалы из числа студентов кидали в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой. По словам суперинтенданта, из лаборатории в университете были украдены токсичные и взрывоопасные химикаты.(ТАСС)