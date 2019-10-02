Полиция Гонконга задержала свыше 180 человек в ходе беспорядков

Свыше 180 участников уличных беспорядков были задержаны во вторник в ходе протестных акций в Гонконге. Не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщил журналистам комиссар местной полиции Стивен Ло.

Он подтвердил инцидент, в ходе которого огнестрельное ранение в область груди получил 18-летний подросток, госпитализированный в критическом состоянии. По словам комиссара, офицер полиции, произведший выстрел боевыми патронами, действовал «исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания».

В общей сложности, по данным медиков, в ходе столкновений ранения получили 66 человек. Состояние двух из них расценивается врачами как критическое и еще двух как серьезное.(ТАСС)