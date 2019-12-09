Полиция Гонконга задержала более 40 участников массовых беспорядков

Правоохранительные органы Гонконга в минувшие выходные задержали свыше 40 участников уличных беспорядков в разных районах города. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции старший суперинтендант полиции Квок Ка-чуен.

«Полиция задержала в выходные в общей сложности 42 человека — 37 мужчин и пятерых женщин — в возрасте от 14 до 63 лет», — сказал он. Задержанные, по словам представителя полиции, обвиняются в хранении оружия, сговоре с целью совершения насильственных действий, незаконных собраниях.

Суперинтендант отметил, что состоявшийся в воскресенье масштабный митинг оппозиции «в целом прошел мирно». Однако отдельные радикально настроенные протестующие попытались использовать это мероприятие для того, чтобы учинить акты вандализма в ряде магазинов и у зданий судебных инстанций.

Крупнейший за последние недели митинг был приурочен к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека. Мероприятие прошло в спокойной атмосфере, обошлось без серьезных столкновений и происшествий. Организаторы шествия из «Гражданского фронта за права человека» утверждают, что оно собрало до 800 тыс. участников, однако полиция приводит цифру 183 тысячи.(ТАСС)