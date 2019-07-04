Полиция Гонконга установила личности ряда подозреваемых в погроме парламента

Полиции Гонконга уже удалось установить личности нескольких десятков подозреваемых в погромах в здании Законодательного совета, и в ближайшее время могут последовать их аресты. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

«В комплексе парламента изъяты тысячи вещественных доказательств, включая защитные каски, респираторные маски и железные прутья», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, они изучают отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Лица атакующих были скрыты масками и защитными очками. Тем не менее, следственные органы считают возможным постепенно установить их личности и привлечь к ответственности. По сообщениям местных СМИ, уже задержаны 13 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в разных районах города за последние дни.