Полиция Гонконга свернула поисковую операцию в вузе, не обнаружив там протестующих

Гонконгская полиция в пятницу объявила о прекращении поисковой операции на территории Политехнического института, где почти две недели назад были блокированы сотни демонстрантов, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По ее данным, за последние сутки в ходе прочесывания кампуса сотрудники полиции, пожарные и саперы нашли и нейтрализовали большое количество взрывчатых веществ, оставленных протестующими. Самих активистов в вузе больше не осталось.

Как отметил заместитель комиссара полиции Чоу Янмин, в кампусе было обнаружено более 4 тыс. бутылок с зажигательной смесью, а также другие запасы взрывоопасных химикатов. Для поисковой операции был сформирован отряд из нескольких сотен офицеров полиции, пожарных, взрывотехников, врачей, психологов и представителей института.(ТАСС)