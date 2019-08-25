Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие на акции протеста – AFP

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время разгона участников акции протеста в районе Цуен Ван, передает AFR.

«Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», — рассказал прессе сотрудник полиции. Данных о пострадавших во время стрельбы пока нет.

Напомним, масштабные акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции в материковую часть Китая. Изначально митинги проходили мирно, однако в последнее время они становятся все более ожесточенными (aif.ru)

| 2019-08-25T21:06:51+00:00 25 августа 2019, 21:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss