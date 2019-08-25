Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие на акции протеста – AFP

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время разгона участников акции протеста в районе Цуен Ван, передает AFR.

«Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», — рассказал прессе сотрудник полиции. Данных о пострадавших во время стрельбы пока нет.

Ранее cтало известно, что полиция Гонконга впервые с начала массовых протестов применила водяные пушки для расчистки баррикад, которые установили протестующие на проезжей части.

Напомним, масштабные акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции в материковую часть Китая. Изначально митинги проходили мирно, однако в последнее время они становятся все более ожесточенными (aif.ru)