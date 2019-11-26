Полиция Гонконга обещает не арестовывать активистов

Правоохранительные органы Гонконга пообещали смягчить меру пресечения для нескольких десятков протестующих, которые вот уже девятый день остаются в блокированном полицией кампусе Политехнического университета, ставшего крупным очагом массовых беспорядков. Об этом сообщил старший суперинтендант Хо Юньсин, которого во вторник цитирует газета South China Morning Post.

По его словам, в скором времени на территорию кампуса войдет группа переговорщиков, в составе которой будут офицеры полиции, педагоги, медики, психологи. «Они придут для переговоров, а не для арестов», — заверил он.

По некоторым оценкам, в институте все еще могут оставаться около 30 студентов, отказавшихся выйти и сдаться. «Мы очень обеспокоены их физическим и психологическим состоянием», — сказал Хо Юньсин, призвавший их как можно скорее покинуть территорию вуза. Офицер пообещал, что их не будут арестовывать на месте, а направят в больницы или отпустят домой к родителям, лишь сфотографировав и сняв копию удостоверения личности.(ТАСС)