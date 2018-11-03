Полиция ФРГ озабочена активностью армянской мафии

Преступники из кавказского региона выстроили мощную сеть в Германии, говорится в статье Der Spiegel, опубликованной в пятницу, 2 ноября. На протяжении трех лет следователи в рамках секретной операции пытались задержать и арестовать представителей армянской мафии, но без особого успеха. Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law («Борьба с ворами в законе») проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Издание подчеркивает, что эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии.

«Воры в законе» охарактеризованы в материалах расследования, имеющихся в распоряжении Der Spiegel и телерадиокомпании MDR, как высокопоставленные авторитеты из российско-евразийской организованной преступности. В публикации указывается, что они также контролируют армянские мафиозные структуры в Германии. В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола.

По словам специалистов BKA, на которые ссылается Der Spiegel, армянская мафия в Германии «действительно существует». Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает «существенными финансовыми» ресурсами и может «угрожать основам правового государства».

По информации Der Spiegel и MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении.

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