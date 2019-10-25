Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Чеченская полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Об этом сообщает телеканал «Грозный».

Поводом для инициирования проверки стало видео, которое правоохранительным органам передали журналисты. На нем якобы запечатлено жестокое обращение экс-мэра по отношению к жителям города во время его нахождение на посту.

Отмечается, что общий хронометраж видео составляет восемь часов.

По данным телеканала, Ислам Кадыров жестоко обращался задержанными, например использовал электрошокеры, а также методы психологического давления.

Уточняется, Ислам Кадыров занимал пост главы администрации города Грозного с 2012 по 2015 годы.

| 2019-10-25T09:45:52+00:00 25 октября 2019, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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