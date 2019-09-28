Полиция Британии будет получать от WhatsApp сообщения пользователей

Несколько американских социальных сетей, включая Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции в соответствии с новым соглашением между Лондоном и Вашингтоном, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным агентства, соглашение, которое будет подписано в следующем месяце, обяжет соцсети передавать информацию для оказания помощи в расследованиях особо тяжких уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.

Глава МВД Великобритании Прити Пател ранее говорила, что преступникам выгодно намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, зашифрованные таким образом, чтобы к ним имели доступ только отправитель и получатель. Она призвала соцсети предоставить разведслужбам «черный ход» для получения доступа к их мессенджерам.

Как сообщает агентство, в соответствии с новым соглашением, США, в отличие от Великобритании не смогут использовать информацию, полученную от британских компаний ни в одном деле, за исключением тех, наказанием за которые является смертная казнь. (РИА Новости)