Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу

Бразильские правоохранители перекрыли крупный канал поставки кокаина в Европу. Как сообщил в пятницу телеканал Globo, полиция задержала пять человек, в том числе одного гражданина Нидерландов, по подозрению в организации транзита наркотиков.

По оценкам стражей правопорядка, преступники ежемесячно переправляли в Старый свет около полутонны кокаина. Следователи полагают, что наркотики доставлялись частными самолетами из Перу, Колумбии и Боливии в штат Гояс в центре Бразилии, после чего через морские порты в штатах Сан-Паулу (на юго-востоке) и Пара (на севере) отправлялись в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию под видом законных товаров. Каждая подобная отправка приносила банде порядка $10 млн, сообщил телеканал.

В ходе обысков по 20 адресам полиция арестовала также два бизнесджета, вертолет и 11 дорогостоящих автомобилей, использовавшихся злоумышленниками, а также, предположительно, принадлежащие им крупную сумму денег и ценности.(РИА Новости)

| 2019-08-10T06:24:48+00:00 10 августа 2019, 08:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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