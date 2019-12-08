Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма

Фанат «Манчестер Сити» арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», передает The Sun.

По информации издания, нарушитель является работником одной из строительных компаний. Работодатель уволил мужчину, так как в фирме действует политика нулевой терпимости по отношению к любой форме расизма и дискриминации.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов». Во время игры фанаты забросали посторонними предметами Фреда, а также показывали обезьяньи жесты ему и партнеру по команде Джесси Лингарду.(Газета.Ru)