Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма

Фанат «Манчестер Сити» арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», передает The Sun.

По информации издания, нарушитель является работником одной из строительных компаний. Работодатель уволил мужчину, так как в фирме действует политика нулевой терпимости по отношению к любой форме расизма и дискриминации.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов». Во время игры фанаты забросали посторонними предметами Фреда, а также показывали обезьяньи жесты ему и партнеру по команде Джесси Лингарду.(Газета.Ru)

| 2019-12-08T23:04:53+00:00 9 декабря 2019, 00:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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