Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину

Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.
По данным газеты, Ирен Мэйор находится в тяжелом состоянии после того, как ее сбил полицейский на мотоцикле, который ехал перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт и освобождал им путь, расчищая дорогу от других машин.
По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе, старушку госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами
| 2019-06-19T08:30:35+00:00 19 июня 2019, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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