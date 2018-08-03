«Политики, склонные к театральным эффектам, громко ссорятся, а потом также громко мирятся»

Об ухудшении отношений Турции и США, о том к чему это может привести, рассказал # эксперт по Ближнему Востоку Харун Сидоров.

— США ввели санкции против двух турецких министров. Параллельно с этим мы видим встречу Помпео с Чавушоглу. Насколько глубоко могут обостриться отношения Турции и США?

— Дело в том, что и в США, и в Турции сейчас у власти находятся конфронтационные политики, склонные к театральным эффектам, привыкшие громко ссориться, а потом также громко мириться или призывать к миру. Поэтому, с одной стороны, нельзя исключать, что отношения достигнут некоего апогея, а после начнется разрядка.

С другой стороны, отличие США от Турции заключается в том, что их президент в куда большей степени вынужден считаться в вопросах внешней политики с т.н. deep state, а также многочисленными лобби. А они уже давно ищут возможности запустить против действующего турецкого руководства маховик санкций.

Трамп как беспринципный прагматик и человек, которого не интересует характер режимов в странах — партнерах Америки и их соответствие демократическим ценностям, достаточно долгое время удерживался от подобных шагов. Но надо понимать, что Трамп зависит от своего «ядерного электората», значительную часть которого составляют радикальные евангелисты. А для них эта история с пастором весьма болезненна, и поэтому не реагировать на нее Трамп уже не может при всем желании. Если вопрос с пастором не будет решен, Трамп просто будет вынужден идти на усиление конфронтации. Хотя понятно, что для многих, жаждущих ее в США, вся эта история — просто удобный предлог.

— На что надеется Турция, так открыто бросая вызов Вашингтону?

— Сразу скажу, что как человеку, который судит о ней со стороны, мне могут быть неизвестны существенные обстоятельства, о которых в курсе инсайдеры. Поэтому изложу исключительно свое субъективное видение.

Мне кажется, что Анкара увлеклась играми в многополярность в виде всех этих БРИКС, ШОС и т.д. Никто не мешает ей активно работать на этих направлениях, но надо помнить, что, в качестве развитой на фоне третьего мира страны, Турция состоялась именно как часть Запада, евроатлантического пространства. Экономическая, технологическая, интеллектуальная значимость Запада для Турции объективно несравнима со значимостью евразийских партнеров. Меж тем, в последние годы в отношениях с западными странами нарочито используется такая тональность и такая манера поведения, которые не позволяются по отношению к тем же России, Китаю и Ирану.

Понятно, что это связано как с объективным ослаблением Запада из-за внутренних распрей, так и с усилением Турции, и ее значимости в поддержании региональной безопасности, в частности, в подбрюшье Европы. Но, коли уж в качестве основы турецкой политики в последние годы декларируется национальный прагматизм, вряд ли такой демонстративный крен в одну сторону ему соответствует.

— Как будет развиваться ситуация дальше в отношениях Турции и США?

— Трампу присуща манера поведения, весьма удобная для конфликтующих с ним партнеров и оппонентов. Он резко начинает конфронтацию, поднимает ставки, а потом так же внезапно выражает готовность к заключению сделки и достижению компромисса.

Мне кажется, что Эрдогану, как политику с развитым чутьем стоило бы не упустить момент, когда заключение подобной сделки будет еще возможно, на приемлемых для него и его страны условиях.

Эскалация конфликта с США, особенно из-за вопросов, которые ни на что не влияют, вряд ли соответствует интересам Турции, и ее развитию, и поведение турецкой лиры в последнее время наглядно об этом свидетельствует.

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