Политика вторичной колонизации

Китай проводит политику вторичной колонизации, таким мнением поделился с # российский политолог Василий Колташев, комментируя проект «Один пояс, один путь».

«Политика Китая, где бы то ни было, я бы описал как политику вторичной колонизации. Китай заходит в регионы, где уже существуют национальные государства, и пытается там установить свое господство. И в Центральной Азии и на Южном Кавказе, Китай пытается действовать таким образом, чтобы Россия выполняла роль военно-политического партнера и обеспечивала осуществления их экономических проектов и усиления китайского влияния», — отметил он.

По его словам, дело в том, что для того, чтобы осуществлять все эти проекты, нужна благополучная международная обстановка, она сейчас не благоприятствует китайским проектам в Евразии.

Аналитик также добавил, что проблема заключается в том, что рынки могут сдвинуться вниз, а когда это произойдет, Китай столкнется с дефицитом спроса внутри страны.

«Политика вторичной колонизации предполагает, что Китай не стимулирует создание внутреннего спроса созданием там рабочих мест, а берет ресурсы, создает производство, куда и отправляет своих рабочих. То есть, обеспечение своих граждан работой в чужих странах — это и есть политика вторичной колонизации.

На самом деле это ни одной стране не выгодно, ее должны ограничивать все страны, и на Кавказе в том числе. Нужно понимать эту логику, она отнюдь не гарантирует нам выгоду в торговых отношениях с Китаем», — добавил он.

Говоря о проекте «Один пояс, один путь» Колташев отметил, что он вызывает определенные вопросы у стран Центральной Азии, в России к этому проекту относятся положительно, но осторожно.

«Скорее большое значение имеет сближение Москвы и Пекина именно как политических центров. Обстоятельства просто таковы, что эти два центра вынуждены тесно сотрудничать, и это долговременный фактор. Что касается этого проекта, то тут еще все будет меняться и прежде всего ситуация на внешних рынках, будет меняться отношение ЕС, США, непонятная ситуация в Афганистане и Пакистане, поэтому насколько защищены континентальные проекты Китая не известно», – резюмировал он.