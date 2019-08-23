Политика «кнута» и альтернатива мирного урегулирования в Сирии

После относительного военного затишья в Сирии, ситуация вновь обострилась. Правительственные войска провели ряд военных операций, в ходе которых они взяли город Хан-Шейхун. Причем вся эта активность Дамаска напрямую была связана с обострением с Турцией, так как пострадавшей стороной оказалась именно Анкара.

С другой стороны, ВВС Сирии наносят точечные удары по наблюдательным пунктам Турции в провинции Идлиб. Принимая в расчет тот факт, что Дамаск не осмелится на подобные акции без санкции Москвы и Тегерана, турецкая сторона запросила о трехсторонней встрече для урегулирования ситуации, ибо предел терпения Анкары тоже не безграничен.

Комментируя данную ситуацию, российский эксперт по Ближнему Востоку Николай Козаков, сказал, что сейчас отношения Турции и Ирана обостряются, на фоне последних вестей из Сирии.

«Это обострение вполне логичное. Усилия Дамаска, Тегерана, Москвы начать в Сирии политический процесс столкнулись с определенными сложностями и поэтому эти страны прибегают к политике «кнута», чтобы показать, что они имеют альтернативы мирного урегулирования конфликта в Сирии. Это в свою очередь является давлением на Турцию. Поэтому я думаю, что напряжения в отношениях Ирана и Турции ожидать стоит, но оно не будет глобально критичным. Если бы оно было критичным, то я думаю, что и реакция была бы несколько иной», — отметил политолог.

По его словам, Дамаск и Тегеран раздражает тот факт, что Турция смогла договориться с США по сирийскому вопросу и при этом она не согласовывала эти договоренности с другими участниками астанинского триумвирата.

«Россия тоже не довольна подобной ситуацией и при молчаливом согласии Москвы проводятся подобные налеты на турецкие позиции в Идлибе. Это превентивные меры, чтобы показать Турции, что стороны, с которыми нужно договариваться, находятся не за океаном», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас в Иране готовятся к президентским выборам в 2020 году, Козаков отметил, что с точки зрения изменения внутриполитической ситуации в Иране, вероятность прихода к власти консервативного крыла высока.

«Они сейчас становятся все более популярными в Иране на фоне того, что реформаторы не смогли провести полноценные экономические реформы, а также не смогли добиться существенных успехов в вопросе иранской ядерной программы. Да, были подписаны соглашения, но потом эти соглашения с выходом Трампа, были отыграны назад. На этом фоне их популярность падает, не думаю, что на внешнеполитическом треке произойдут существенные изменения», — сказал он.

Эксперт добавил, что Иран продолжит отстаивать свое лидерство в регионе.

По его словам, иранцы будут наблюдать за президентскими выборами в США и от того, что Трамп победит на этих выборах или нет, будет многое ясно.

«Я не думаю, что задачи и методы преемника Роухани будут сильно разниться. Может быть, в какой-то степени Иран будет стремиться меньше идти на обострение, но как мы видим, даже при реформаторе Роухани Иран шел на достаточно жесткие действия, которые оказывались весьма эффективными и, в конечном счете, разворачивались в их пользу», — резюмировал он.