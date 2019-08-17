Politico: США сократят расходы на международную помощь

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить расходы на международную помощь. Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда долларов, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что бюджетным управлением Белого дома уже подготовлен соответствующий проект. Согласно ему, расходы американского агентства по международному развитию будут урезаны на 2,3 миллиарда долларов. Еще на два миллиарда уменьшится финансирование программы международной помощи в рамках госдепа, пишет rg.ru.

Этот проект может быть представлен в конгрессе уже в начале будущей недели, и у законодателей будет 45 дней на то, чтобы принять решение.