Politico: США сократят расходы на международную помощь

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить расходы на международную помощь. Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда долларов, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что бюджетным управлением Белого дома уже подготовлен соответствующий проект. Согласно ему, расходы американского агентства по международному развитию будут урезаны на 2,3 миллиарда долларов. Еще на два миллиарда уменьшится финансирование программы международной помощи в рамках госдепа, пишет rg.ru.

Этот проект может быть представлен в конгрессе уже в начале будущей недели, и у законодателей будет 45 дней на то, чтобы принять решение.

| 2019-08-17T17:57:00+00:00 17 августа 2019, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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