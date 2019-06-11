Политический кризис в Молдове продолжается

Позиция блока ACUM и Соцпартии Молдовы не изменилась, депутаты не видят смысла в переговорах с представителями Демпартии, заявил на брифинге вице-спикер парламента Ион Чебан.

Вице-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь во вторник повторно пригласил представителей Соцпартии и блока ACUM на переговоры по вопросу преодоления политического тупика. Первое приглашение демократов сесть за стол переговоров было отвергнуто.

«Мы не изменили общую позицию, которая была выражена вчера. Демпартия должна разблокировать доступ и убрать палатки от здания правительства, чтобы пустить туда членов кабинета министра, признанного международным сообществом», — заявил Чебан.