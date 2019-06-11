Политические силы Молдовы не признают друг-друга

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает правительство Майи Санду и считает парламент распущенным. Об этом во вторник сообщил на брифинге вице-председатель партии Владимир Чеботарь, передает ТАСС.

«Решения Конституционного суда должны выполняются. Парламент распущен, а единственное правительство — это правительство Павла Филипа, которое временно исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях», — сказал он. По его мнению, президент страны Игорь Додон не может отменить указ Филипа о роспуске парламента, который, как утверждает Чеботарь, был опубликован и вступил в силу.