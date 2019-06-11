Политические силы Молдовы не признают друг-друга

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает правительство Майи Санду и считает парламент распущенным. Об этом во вторник сообщил на брифинге вице-председатель партии Владимир Чеботарь, передает ТАСС.

«Решения Конституционного суда должны выполняются. Парламент распущен, а единственное правительство — это правительство Павла Филипа, которое временно исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях», — сказал он. По его мнению, президент страны Игорь Додон не может отменить указ Филипа о роспуске парламента, который, как утверждает Чеботарь, был опубликован и вступил в силу.

| 2019-06-11T15:01:32+00:00 11 июня 2019, 16:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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