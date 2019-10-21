Политические последствия одной шутки

В Украине набирает очередной громкий политический скандал. На сей раз, его главным фигурантом оказались артисты Студии «95 квартал», основателем и художественным руководителем которой долгие годы был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Но, начнем с напоминания о событиях, которые произошли не на сцене. Семья экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой перенесла очередное ЧП – в поселке Гореничи под Киевом неизвестные сожгли ее дом. Инцидент произошел около 3 часов ночи 17 октября.

«Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!», – заявила экс-глава Нацбанка Украины. Гонтарева тогда же озвучила свою версию событий. По ее словам, очередное ЧП – лишь звено в цепочке нападений на ее семью. Так, речь идет о ДТП в Лондоне, в результате которого экс-глава Нацбанка попала в больницу.

Далее произошел еще ряд неприятных инцидентов. «Машину моего сына сожгли. Затем полиция ворвалась в мою квартиру для обыска. Просто выломали двери, никому не позвонив. А через несколько дней – дотла сожгли мой дом ночью», – рассказала она Украинской службе ВВС. Гонтарева тогда отметила, что «много раз получала угрозы» и связывает это с решением национализировать ПриватБанк. Она намекнула на подозрение в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, заверив, что он публично ей угрожает.

И тут уместно заметить, что в Украине всегда велись и ныне ведутся дискуссии о критической зависимости президента Зеленского от бизнесмена Коломойского. Дело в том, что до политической карьеры Зеленский был бизнес-партнером Коломойского: с 2012 года на телеканале бизнесмена «1+1» выходят программы студии «Квартал 95». И 10 сентября Офис президента Украины опубликовал фото встречи Зеленского с Коломойским. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, на ней говорили о ведении бизнеса в Украине и энергетической сфере страны. Позже Зеленский уточнил, что обсуждал с Коломойским снижение тарифов на коммуналку. Правда, сам факт этой встречи вызвал много разговоров.

Так, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в интервью журналу НВ раскритиковал встречу президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. «Меня очень смущает фигура Коломойского и его встреча с президентом Зеленским. На мой взгляд, президент вообще не должен встречаться с человеком, у которого такая репутация. Но он это делает, и возникает вопрос: почему? Президент настолько слабый, что не может в этой встрече отказать? Или он не понимает намерения Коломойского? Все знают, кто такой Коломойский», – отметил Аслунд.

По его словам, иностранные инвесторы хорошо понимают ситуацию с «ПриватБанком» и наблюдают, «как главный подозреваемый в крупных финансовых махинациях приходит к президенту, а они – нет». «ПриватБанк» – это 5% украинского ВВП. Понимая это, правительство и Национальный банк Украины в 2015 году рекапитализировали этот банк и спасли. Коломойский же эти деньги у граждан Украины украл и сейчас требует компенсацию или банк обратно. То есть ему нужно вернуть им же украденное? Это цирк!», – заявил эксперт. И аналогичной позиции придерживаются очень многие украинские и зарубежные эксперты.

Теперь же, критики в адрес Зеленского стало еще больше. Дело в том, что юмористы Студии «Квартал 95 » в новом выпуске «Вечернего квартала» высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. В музыкальном номере принял участие Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. Вместе с актером «Квартала» Евгением Кошевым певцы исполнили песню, названную юмористами «Горела хата». Выпуск этот был показан на телеканале «1+1» Коломойского, которого, напомню еще раз, Гонтарева назвала заказчиком поджога ее дома.

Да, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уже заявляла, что он не имеет влияния на работу Студии. «Сейчас, насколько я понимаю, Владимир Зеленский не имеет никакого влияния на «95 Квартал», — сказала недавно Мендель. Но, Елена Кравец, актриса «Квартала» в программе «Светская жизнь» заявляла иное. На вопрос ведущей, не мешает ли дружба с Зеленским и женой президента пародиям, которые делает Кравец, она ответила, что Зеленский вычитывает тексты шуток о нем: «Во-первых, Вова все проверяет, он вычитывает тексты, во-вторых, мы думаем, что мы говорим», — отметила тогда Кравец.

И вот сейчас в Украине многие вспомнили именно о ее, Елены Кравец, словах. «Мне из Эстонии прислали ссылку на ролик. Песенка там. Смешная такая. Про недавно сгоревший дом Гонтаревой. Песня в исполнении 95-канала, к которому президент никакого отношения не имеет, хотя он и вычитывает их шутки лично. А показывают это шоу на канале, который ну нисколько не ассоциируется с олигархом, которого многие считают причастным к этому пожару. И попросили прокомментировать. Вот не знаю я, как это комментировать. Думаю, что у нас точно есть более профессиональные люди, чем я, которые смогут это прокомментировать. Всем. От МВФ до западных журналистов. И что-то мне подсказывает, что вопросы будут. Почему? Потому что заинтересованные лица покажут этот ролик везде, где смогут, если уже не показали. И пинать будут за это власть. А расхлёбывать будем все вместе. Тьфу». Так прокомментировал все это экс-депутат ВР, один из популярнейших украинских блоггеров Борислав Береза.

«Дно… Всему должен быть предел», – отреагировала в Telegram популярная журналистка Соня Кошкина. Также она заявила, что к скандальному номеру может быть причастен президент Украины Владимир Зеленский.»Песня о сгоревшем доме Гонтаревой у Квартала — это такой ад, что я х*р знаю, как это описать… В следующем выпуске пусть сразу Коломойский поет. Чего талантливого сценариста за сценой гноить», – возмутился известный журналист Денис Бигус.

Прокомментировала случившееся и экс-глава Нацбанка Украины. «Это стыд! Насмехаться над людским горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе», — цитирует Гонтареву «Радио Свобода». Она отметила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. «На счет цинизма «95 Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», — заявила она. И уже появилась первая реакция со стороны официальных лиц.

Это министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за скандала с «Кварталом 95» и хором Веревки. А министр экономики Украины Тимофей Милованов написал в Фейсбук, что шутки «Вечернего квартала» против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью.

«В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтареву прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние негативное», — указал он.

Вот такой получился скандал. Политический и совсем не смешной. Кстати, это далеко не первый такого рода скандал. Помнится, в 2016 году выступление, тогда еще не президента страны, а украинского актера и шоумена Владимира Зеленского со студией «95 квартал» на фестивале в латвийской Юрмале вызвало в обществе неоднозначную реакцию. В своем выступлении Зеленский выставил Украину «попрошайкой» и сравнил с «актрисой немецких фильмов для взрослых», которая «готова принять любое количество с любой стороны».

Зеленский потом долго оправдывался. Сейчас от него и его пресс-службы оперативной реакции не последовало. Зато, среагировали люди. Ролик с песней «Горела хата» в воскресенье, 20 октября, был опубликован на YouTube-канале Студии «95 квартал». Так вот на момент написания данного текста, это видео уже собрало больше 29.000 дизлайков при 3,9 тысячах лайках. Думаю, это наиболее честная оценка тому «юмору», что льется в выступлениях «95 квартала».