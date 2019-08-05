Политические методы Эрдогана и Трампа схожи – отсюда и кризис

Охлаждение в турецко-российских отношениях неизбежно, таким мнением поделился с # директор информационно-аналитического портала Politrus Виталий Арьков, комментируя развитие российско-турецких отношений после поставок в Турцию С-400.

«Покупку Турцией российских ЗРК С-400 стоит рассматривать не с военной, а с политической точки зрения. Это ответ Анкары на многолетние действия Вашингтона, которые сложно назвать дружественными и даже партнерскими. Несмотря на то, что Турция союзник США по НАТО», — отметил политолог.

По его словам, турецко-американские отношения не дружественны весь период нахождения у власти Реджепа Тайипа Эрдогана, а это уже полтора десятка лет.

«В этот период были как обострения, так и относительная разрядка. Однако именно при президентстве Дональда Трампа кризис достиг своего пика. Отчасти это связано со схожестью политических методов и вообще характера Эрдогана и Трампа.

Сегодня основными камнями преткновения являются различность взглядов Анкары и Вашингтона на постИГИЛовское будущее Ирака и Сирии, на решение курдского вопроса, ситуация с Фетхуллахом Гюленом и, конечно же, обострившийся Кипрский вопрос», — добавил аналитик.

Очевидно, что в обозримой перспективе как суверенное и единое государство Курдистан не появится – возможно допустить расширение границ и полномочий Курдской автономии в Ираке, считает Арьков.

«Тем не менее, Белый дом и его партнеры в Европе будут продолжать «мусолить» тему суверенного Курдистана с целью «подраконить» Анкару, а заодно и Москву. Как известно, сегодня России в той или иной степени подконтрольна значительная часть Сирии и появление на части территорий этой арабской республики подконтрольного США национального новообразования не входит в ее планы», — подчеркивает он.

Политолог также считает, что Москва не против создания Курдистана как такового и не раз заявляла о поддержке стремлений к этому курдов.

«Но лишь в том случае, если Курдистан появится именно благодаря усилиям Кремля, и против этого не будет выступать Анкара. Последнее невозможно при Эрдогане в принципе, а потребность в союзе с ним пока для Кремля важнее поддержки национально-освободительной борьбы курдского народа. Бесконечно это продолжаться, понятно, не будет. Хотя бы потому еще, что сам Эрдоган не вечен (дай, Всевышний, ему долголетия), а после его ухода (даже) от активной политической деятельности к власти в Турции вернутся прозападные силы – на это есть запрос значительной части турецкого общества», — добавил он.

По мнению Арькова, если на тот период у Кремля сохранится нынешний внешнеполитический курс, охлаждение в турецко-российских отношениях неизбежно.

«В том случае, если в силу естественных причин произойдет смена в российском руководстве и Москва выберет путь разрядки, возможны иные варианты развития событий», — резюмировал он.