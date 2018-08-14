Политическая зима уступает место оттепели

Или Освобождение И.Мамедова, как индикатор тренда политического курса Азербайджана.

Освобождение оппозиционного политика, председателя партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова из тюремного заключения, пусть даже и условно, это событие, касающееся не только судьбы одного человека или организации. Оно, безусловно, будет иметь серьезные, в хорошем смысле слова, последствия для внутренней и внешней политики страны.

Без всякого преувеличения можно утверждать, что Мамедов был заключенным номер 1 в Азербайджане. Из-за него власти Азербайджана столкнулись с невиданным ранее мощным международным давлением, дважды в его пользу решения выносил Европейский суд по правам человека. А Комитет министров Совета Европы даже впервые в своей истории запустил процедуру принятия мер против страны-участницы организации из-за неисполнения указанных вердиктов, что в конечном итоге могло быть повлечь санкции против Азербайджана.

«Дело Мамедова» практически привело к кризису в отношениях между Азербайджаном и Советом Европы. И развязка этого дела стала индикатором того, как будут дальше развиваться отношения Азербайджана с Европой. Откажется ли Баку от партнерства, или займет прагматичную позицию, и продемонстрирует готовность к диалогу.

Благо, во власти возобладали сторонники здравого смысла.

Формально Мамедова освободил суд. Но ясно, что без одобрения политической власти принятие такого решения было бы не возможным. При этом с учетом того, что власть неоднородна не трудно представить, какие споры шли в верхах относительно вопроса Мамедова.

Консервативная, а точнее реакционная часть власти, судя по утечкам в СМИ, до конца противились освобождению Мамедова, полагая, что это может быть воспринято обществом как слабость режима. Напротив, группа, которую условно можно назвать «реформаторской» выступала за «закрытие вопроса» с Мамедовым.

Сторонники «реформаторского» крыла вполне логично просчитывали, что освобождение оппозиционного политика станет показателем отнюдь не слабости власти, а ее уверенности в себе. Ибо с выходом Мамедова на свободу размывается почва под разговорами о том, что руководство Азербайджана держит своего оппонента в тюрьме, опасаясь политической конкуренции.

Во-вторых, этим шагом власть демонстрирует терпимость даже к самым рьяным критикам ее политики.

В-третьих, за освобождением Мамедова можно разглядеть месседж власти обществу, что она готова переформатировать политическое поле страны и признать сосуществование в нем организаций, последовательно находящихся к режиму в жесткой оппозиции.

Кроме того, за положительным решением вопроса Мамедова четко просматривается тренд на сохранение партнерства с Европейскими структурами в частности и с Западом в целом.

В последние месяцы Азербайджан как раз во многом из-за «дела Мамедова» имел серьезные проблемы в отношениях с Советом Европы. И освобождение оппозиционера в существенной степени снимет эту напряженность. Кстати, такой же точки зрения придерживается глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

«Освобождение Ильгара Мамедова с политической точки зрения окажет нам большую помощь. Одним из оснований недавно для назначения докладчика по заключенным было именно дело Ильгара Мамедова. Теперь мы существенно «облегчили» работу докладчика», — сказал Сеидов азербайджанской службе BBC.

На его взгляд, освобождение Мамедова выбьет почву из-под ног у «сил, использующих эту проблему для очернения Азербайджана».

Уместно отметить, что после так называемой «бархатной революции» в Армении многие международные эксперты стали называть Азербайджан аутсайдером Южного Кавказа по уровню демократии, именно апеллируя на большое число политзаключенных.

У Баку есть прекрасный шанс вообще закрыть «проблему политзаключенных» освободив лиц, признаваемых таковыми в списках правозащитников к предстоящему Гурбан байрамы, отмечаемому в этом году 22-23 августа.

В целом освобождение Мамедова и предполагаемый выпуск из тюрем других лиц, признаваемых правозащитниками как политзаключенные, способствовало бы разрядке напряженности между сторонниками и критиками власти, которая благо пока себя проявляет в социальных сетях.

Необходимо формирование новой политической атмосферы в стране, основанной на диалоге, конструктивной критике, уважении иных мнений, отказа от насилия как средства политической борьбы. Это обеспечило и укрепило бы гражданское согласие и мир, а также благоприятно отразилось бы на международном имидже Азербайджана, без чего невозможны решения проблем, стоящих перед страной.

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